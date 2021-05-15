Ефимову захвалили в инстаграме за новое фото

1 мая, как сообщал «Рамблер», Ефимова опубликовала свою первую фотографию с геотегом «Канны» —
в жакете поверх бюстгальтера и подписью «Давайте приступим к делу». В комментариях журналист Дмитрий Губерниев
пошутил о хорошем виде на Альпы.
Вчера пловчиха разместила еще один свой снимок из этого французского города. На нем она запечатлена в купальнике в бассейне. Руки фотографа частично заслоняют объектив. В подписи Ефимова написала, что сделанные ее отцом фотографии — это отдельный вид искусства.
Сегодня она опубликовала еще одно фото из Канн. На нем спортсменка запечатлена на балконе на фоне моря в спортивном бюстгальтере и обтягивающих штанах.
«Прекрасный вид не на море, прекрасный», — прокомментировал Губерниев.
Многие другие пользователи инстаграма также отметили физическую привлекательность Ефимовой. Один из них назвал ее самой красивой пловчихой в мире, другой — топчиком, другой — самкой, другой — пумой на охоте.