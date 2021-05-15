Ефимову захвалили в инстаграме за новое фото

Фото: Instagram Instagram

1 мая, как сообщал «Рамблер», Ефимова опубликовала свою первую фотографию с геотегом «Канны» —

в жакете поверх бюстгальтера и подписью «Давайте приступим к делу». В комментариях журналист Дмитрий Губерниев пошутил о хорошем виде на Альпы.

Вчера пловчиха разместила еще один свой снимок из этого французского города. На нем она запечатлена в купальнике в бассейне. Руки фотографа частично заслоняют объектив. В подписи Ефимова написала, что сделанные ее отцом фотографии — это отдельный вид искусства.

Сегодня она опубликовала еще одно фото из Канн. На нем спортсменка запечатлена на балконе на фоне моря в спортивном бюстгальтере и обтягивающих штанах.

«Прекрасный вид не на море, прекрасный», — прокомментировал Губерниев.