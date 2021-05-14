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Кузнецов завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду

RT на русском
8 часов назад
Россиянин Евгений Кузнецов занял первое место в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Кузнецов завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По сумме шести прыжков Кузнецов набрал 525,20 балла.
Серебро занял ещё один представитель России — Никита Шлейхер, набравший 505,80 балла.
Тройку призёров с результатом 484,65 балла замкнул немец Мартин Вольфрам.
Ранее сообщалось, что Кузнецов и Шлейхер стали вице-чемпионами Европы по прыжкам в воду.
Летние виды спорта,Мартин Вольфрам,Никита Шлейхер,Евгений Кузнецов,
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