Более 80% японцев выступили за отмену Олимпиады в Токио

Рекордное количество людей, выступившие против проведения Олимпиады в Токио, зафиксировано в Япония. Не хотят проведения Олимпийских игр в этом году более 80% жителей этой страны, сообщает сайт 360tv.ru.

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Проведенный 15 и 16 мая общенациональный опрос показал, что 43% респондентов выступили за отмену спортивного мероприятия. Еще около 40% посчитали, что Олимпиаду надо отложить. Только 14% поддержали проведение соревнований этим летом.

По сравнению с опросом, прошедшим в апреле, число противников организации Игр в 2021 году увеличилось вдвое, отметило издание.

Несколько днями ранее (в мае) стало известно, что порядка 350 тысяч человек поддержали петицию за отмену Олимпиады в Токио. Люди заявили, что при существующей эпидемиологической ситуации проводить мероприятие нельзя.

Профсоюз врачей 14 мая потребовал отмены Олимпийских игр. Свое мнение он аргументировал тем, что очень активно сейчас идет вакцинация населения. Медики считают, что из-за этого до волонтерства «руки тем более не дойдут» во врем Игр.

Вице-президент МОК Джон Коутс сказал 8 мая, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся. Организаторы разработали «олимпийский пузырь по индивидуальному заказу» для защиты от коронавируса спортсменов и самих японцев.