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Российских штангистов Ананяна и Козловскую дисквалифицировали за допинг

RT на русскомиещё 1
3 часа назад
Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала российских штангистов Эдуарда Ананяна и Екатерину Козловскую за нарушение антидопинговых правил.
Российских штангистов дисквалифицировали за допинг
Фото: ReutersReuters
Как сообщает официальный сайт российского антидопингового агентства (РУСАДА), Ананяна дисквалифицировали на четыре года, а Козловскую — на три.
Срок отстранения Ананяна отсчитывается с 19 мая 2020 года. У Козловской — с 7 апреля 2021 года.
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