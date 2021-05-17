Российских штангистов дисквалифицировали за допинг

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала российских штангистов Эдуарда Ананяна и Екатерину Козловскую за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения Ананяна отсчитывается с 19 мая 2020 года. У Козловской — с 7 апреля 2021 года.