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Колесников с новым рекордом мира стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров на спине

Советский спортиещё 14
19 минут назад
В полуфинале россиянин также обновил мировой рекорд.
Колесников установил мировой рекорд по плаванию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Климент Колесников занял первое место на чемпионате Европы по водным видам спорта в плавании на дистанции 50 метров на спине.
Россиянин завоевал золотую медаль с новым рекордом мира - 23,80 секунды. Колесников улучшил свой же результат, показанный в полуфинале (23,93). Другой россиянин Григорий Тарасевич стал пятым (24,72).
Серебряную медаль завоевал румын Роберт-Андрей Глинта (24,42), бронзу - испанец Уго Гонсалес де Оливейра (24,47).
Отметим, что сборная России по плаванию уже имеет в активе пять наград на соревнованиях в Будапеште.
Летние виды спорта,Климент Колесников,Григорий Тарасевич,СБОРНАЯ РОССИИ,
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