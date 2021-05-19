Фитнес-индустрия готовится к потерям

Фитнес-индустрии снова грозят убытки и закрытие бизнесов. 10% участников отрасли могут прекратить работу, пишут "Известия". Опрошенные изданием источники опасаются, что отрасль ждут испытания во время во время низкого летнего сезона.

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В частности, Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева в беседе отметила, в группе риска находятся не только маленькие, несетевые проекты. И крупные компании в целях оптимизации будут вынуждены закрыть неэффективные филиалы.

Эксперт напомнила, что за время пандемии закрылось 25% клубов, и закроется еще.

"Из 66 филиалов, работающих сейчас, до конца года могут закрыться еще шесть-восемь клубов, которые находятся сейчас в зоне риска", — цитирует издание основателя сети Alex Fitness Алексея Ковалева, у которого до пандемии было 74 клуба.