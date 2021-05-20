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Чупков стал чемпионом Европы на дистанции 200 м брассом

Sport24иещё 6
8 часов назад
Российский пловец Антон Чупков стал чемпионом Европы на дистанции 200 м брассом. Чупков преодолел дистанцию за две минуты, шесть секунд и 99 сотых.
Чупков стал чемпионом Европы на дистанции 200 м брассом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вторым стал голландец Арно Каминга, уступивший 36 сотых, третий — Эрик Перссон, проигравший Чупкову 67 сотых секунды.
Еще один представитель России Кирилл Пригода финишировал шестым, проиграв соотечественнику две секунды и 24 сотых.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия).
Летние виды спорта,Кирилл Пригода,Антон Чупков,
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