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Малютин завоевал золото ЧЕ в финале на 200 м кролем, Ефимова — бронзу на 200 м брассом

Чемпионат.com
48 минут назад
Россиянин Мартин Малютин стал чемпионом Европы в плавании на 200 метров вольным стилем. Малютин завоевал медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).
Россиянин выиграл золото и установил рекорд на ЧЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В финале на 200 метров брассом россиянка Юлия Ефимова стала третьей, Евгения Чикунова уступила ей 0,01 сек. Победу одержала британка Молли Реншоу.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия Плавание.

Мужчины. Вольный стиль, 200 м

  1. Мартин Малютин (Россия) – 1.44,79.
  2. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.45,19.
  3. Томас Дин (Великобритания) – 1.45,34.

Женщины. Брасс, 200 м

  1. Молли Реншоу (Великобритания) – 2:21,34.
  2. Лиза Мами (Швейцария) – 2:22,05.
  3. Юлия Ефимова (Россия) – 2.22,16.
  4. Евгения Чикунова (Россия) – 2.22,17.
Летние виды спорта,Молли Реншоу,Данкан Скотт,Юлий Ефимов,
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