Ефимову хотят лишить олимпийской медали

В России уже давно существует такое понятие, как «включение в состав решением тренерского совета» — когда один из лучших спортсменов страны неудачно выступает на национальном отборе, но все равно попадает в итоговую заявку на международный турнир. Одним из самых громких таких решений стало фигурное катание на Олимпиаде в Сочи, на которую вместо действующего чемпиона России Максима Ковтуна поехал Евгений Плющенко . Споры о справедливости того решения идут до сих пор — здесь важно понимать, что мнение тренерского совета примерно в равной степени находит как сторонников, так и недовольных.

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Юлия Ефимова — одна из лучших брассисток мира последних 10 лет. К чемпионату России-2019 Ефимова подходила в статусе действующей чемпионки планеты на дистанции 200 м, но на отборе, неожиданно для многих, проиграла свою коронную дисциплину и стала только 3-й. Согласно прописанным критериям (необходимо попасть в топ-2), Юлия лишалась права защитить мировой титул, однако вскоре главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил об обратном.

«Чикунова (победитель ЧР-2019 на дистанции 200 м) не выступит на чемпионате мира на 200 м, она поедет на юниорские соревнования. Ефимова выступит на 200 м на чемпионате мира, у нее будет время подготовиться», — сказал тогда Чепик, на которого тут же обрушился шквал критики.

В итоге доверие тренеров Ефимова оправдала, защитив титул чемпионки мира с более чем двухсекундным преимуществом над серебряным призером. А Мария Темникова , которая вместе с Чикуновой опередила Ефимову тремя месяцами ранее, на ЧМ не попала даже в топ-8.

В начале этого апреля пловцов ожидал очередной чемпионат России, главной целью которого стало распределение путевок на Игры в Токио. Ефимова проиграла оба предолимпийских заплыва: на стометровке Юлия финишировала 2-й (вслед за Чикуновой), на двухсотметровке — 3-й (вслед за Чикуновой и Темниковой). Мнение болельщиков вновь разделилось: одни требовали включить Юлию в олимпийскую сборную, другие настаивали на спортивном принципе. Свое мнение высказала и сама Ефимова.

«Я буду делать то, что мне скажут. Если я поеду, то это будет не по спортивному принципу, но, как я понимаю, и зная некоторые обстоятельства, это будет лучше для медалей.

Чикунову точно менять не надо, она молодая, у нее результаты очень близкие к призам. А вот Темникова Хорошая девочка, но у нее постоянно на основных стартах какие-то проблемы. Она всегда к чемпионату России очень хорошо подводится, а на международных стартах не получается», — сказала Ефимова после двухсотметровки.

Одним из аргументов болельщиков и экспертов было то, что Юлия сознательно не готовится к чемпионату России и грамотно подводит себя к главным стартам. Но Чепик, который два года назад допустил Ефимову на ЧМ, на этот раз был более категоричен.

«Когда в 2019-м мы сделали для Ефимовой исключение, я слышал очень много негативных высказываний в свой адрес: мол, нужно было везти в Кванджу Евгению Чикунову. Победа Юли на чемпионате мира сняла все вопросы, но Олимпийские игры — это совсем иная история. Они проводятся раз в четыре года, спортсмены совершенно по-особому к ним готовятся. Было бы в корне неправильно позволить кому-то пройти в команду на старых заслугах.

В этом плане раз в четыре года все обнуляется. Есть критерии олимпийского отбора, значит, люди должны быть готовы их выполнить сегодня и сейчас. И я не имею никакого морального права отнять возможность поехать на Игры у тех, кто это право завоевал», — сказал Чепик.

Возможно, для кого-то полтора месяца назад слова Чепика олимпийский вопрос окончательно закрыли. Вот только после проходящего в эти дни чемпионата Европы Чепику снова придется давать развернутые объяснения, ведь на обеих олимпийских дистанциях Ефимова была лучшей из наших: на стометровке Юлия не пустила Чикунова даже в топ-8, на двухсотметровке Юлия взяла бронзу, Чикунова стала 4-й. Темникова в квалификации проиграла обеим и по национальному принципу в полуфинал не попала.