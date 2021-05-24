"Хулиганство": В Белоруссии отреагировали на замену флага в Риге

«Это к спорту отношения не имеет. Официальным флагом Белоруссии является тот флаг, который утвержден их внутренним законом. Как правило, у большинства стран законы по-разному могут называться, но обычно это, так же как в России, закон о государственном гербе и о государственном флаге. Соответственно, государственные символы утверждаются странами, и они должны использоваться в международных отношениях — неважно, в сфере политики, экономики или спорта. На любых форумах, в которых страна представлена, от ассамблеи ООН до чемпионата мира по хоккею, должен использоваться тот флаг, который страна утвердила внутренним законом и который анонсирует всем участникам международного сообщества. То, что сделали в Риге, абсолютное хулиганство. К праву это не имеет отношение, это просто анекдот. Политическое хулиганство, я бы назвал так.
Рига демонстрирует властям Белоруссии пренебрежительное отношение к ее государственным символам и своими действиями декларирует отношение к тому, что происходит в Белоруссии. Но это не спорт, это чистая политика», — констатировал специалист.