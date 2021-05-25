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В Японии подтвердили, что США примут участие в Олимпиаде в Токио

ТАССиещё 1
8 часов назад
Озвученная 24 мая рекомендация Госдепартамента США американцам в связи с пандемией воздерживаться от поездок в Японию не адресована спортсменам, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио. Об этом во вторник в ходе дебатов в парламенте заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.
США примут участие в Олимпиаде в Токио
Фото: EPAEPA
"Мы получили разъяснение от правительства США, что эта рекомендация не повлияет на отправку американской сборной [на Олимпиаду]", - передает слова главы ведомства агентство Kyodo.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.
Летние виды спорта,Госдеп США,
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