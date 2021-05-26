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Партнёр Олимпиады в Токио призвал власти Японии отменить Игры

News.ruиещё 15
8 часов назад
Отменить Олимпийские игры в Токио призвала власти Японии газета Asahi Shimbun, являющаяся официальным партнёром грядущего спортивного мероприятия. Об этом пишет РБК.
Партнер Олимпиады-2020 в Токио призвал отменить Игры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В заявлении, опубликованном от имени редакции газеты, говорится, что распространение коронавируса всё еще не остановлено и продление режима ЧС в Токио и других регионах неизбежно.
В связи с этим мы не считаем разумным проведение Олимпийских игр в Токио этим летом. <...> Мы призываем премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и отменить предстоящие соревнования, — говорится в заявлении.
В начале мая петиция за отмену Олимпиады в Токио появилась на сайте Change.org летом 2021 года. Её подписали более 350 тысяч человек, после чего она была передана властям.
В свою очередь, вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс сообщил, что Игры состоятся, даже если в Токио будет действовать режим ЧС.
По словам Коутса, данное решение принимается ради атлетов. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что американские власти в настоящий момент не считают необходимым обсуждать вопрос о целесообразности бойкота пекинских Олимпийских игр. XXIV зимняя Олимпиада запланирована в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Летние виды спорта,Джон Коутс,
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