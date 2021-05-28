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СМИ: WADA призвало Международную федерацию спортивной стрельбы перенести ЧМ из России

ТАССиещё 5
5 часов назад
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF) перенести чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в России, в другую страну. Об этом сообщает портал Inside the Games.
WADA призвало перенести ЧМ по стрельбе из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
WADA призвало перенести турнир из России, чтобы обеспечить выполнение санкций в отношении российского спорта. На данный момент ISSF занимается поиском альтернативного места проведения для мирового первенства, которое запланировано с 14 по 31 августа 2022 года.
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.
Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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