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Россиянка Бацарашкина завоевала бронзу на ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 метров

RT на русском
7 часов назад
Россиянка Виталина Бацарашкина стала бронзовым призёром в стрельбе из пистолета с 25 метров на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Осиеке.
Бацарашкина завоевала бронзу на ЧЕ в стрельбе из пистолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Результат российской спортсменки — 27 очков. В борьбе за бронзовую награду Бацарашкина опередила свою соотечественницу Маргариту Черноусову (25 очков).
Победу отпраздновала француженка Матильда Ламойе (35), второй стала немка Моника Карш (32).
Летние виды спорта,Моника Карш,Виталина Бацарашкина,
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