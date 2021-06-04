Спонсоры предложили перенести Олимпиаду на осень

Причиной такого заявления называют возможность посещения Олимпиады большим количеством зрителей в случае её переноса на более поздние сроки. Спонсоры предложили перенести соревнование на конец сентября – октябрь. Запрос вызван растущим разочарованием среди японских компаний, которые потратили более 3 миллиардов долларов на поддержку Игр.

В компаниях считают, что Олимпиаду будет разумнее провести позже намеченных сроков, чтобы больше людей успели вакцинироваться, и тем самым ослабить сопротивления и негативный настрой по отношению к мероприятию со стороны общественности.