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В США призвали МОК перенести проведение Олимпиады из Пекина

News.ruиещё 1
15 часов назад
Резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место внесли в понедельник, 7 июня, в нижнюю палату Конгресса США американские законодатели — республиканцы Майкл Маккол и Майк Галлахер и демократы Грегори Микс и Том Малиновски. Об этом сообщает ТАСС.
США призвали МОК перенести Олимпиаду из Пекина
Фото:  EPA EPA
Свою инициативу законодатели объяснили продолжающимися репрессиями со стороны китайских властей. Как считают конгрессмены, МОК должен пояснить свою политику в плане связи игр с нарушением прав человека и заявить, что принцип нахождения вне политики не означает игнорирование данной темы.
Необходимо инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся, — говорится в тексте резолюции.
Ранее бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Китае призывали также политики из Канады и Норвегии, а также представители 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом Национальный олимпийский комитет США не поддерживает идею бойкота Олимпиады.
XXIV Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 22 февраля 2022 года.
Ранее стало известно, что член Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство.
Летние виды спорта,Грегори Микс,Майкл Маккол,Конгресс США,
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