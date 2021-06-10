ЕС призвали исключить Белоруссию из международных соревнований

Также в проекте резолюции упоминается лишение белорусского гостелевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную передачу этих прав «независимому телеканалу «Белсат», штаб-квартира которого расположена в Польше.
В резолюции предлагается ввести широкие экономические санкции, затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Кроме того, евродепутаты предложили временно приостановить участие Минска в системе SWIFT.