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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Европарламенте призвали приостановить участие сборной Белоруссии в международных соревнованиях

Sport24
4 часа назад
Европейский парламент призывает Совет ЕС ввести новые санкции против Минска, в том числе в сфере спорта. Евродепутаты выступили за приостановку членства Белоруссии в международных спортивных организациях и ограничение доступа сборной страны на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры в Токио.
ЕС призвали исключить Белоруссию из международных соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также в проекте резолюции упоминается лишение белорусского гостелевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную передачу этих прав «независимому телеканалу «Белсат», штаб-квартира которого расположена в Польше.
В резолюции предлагается ввести широкие экономические санкции, затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность. Кроме того, евродепутаты предложили временно приостановить участие Минска в системе SWIFT.
Депутаты проголосуют по соответствующему документу в четверг. Резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению.
Летние виды спорта,Европарламент,Совет Европы,
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