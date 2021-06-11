Опросы общественного мнения показывают, что такую точку зрения поддерживает большинство японского населения. Например, за отмену или перенос летних Игр высказались две трети участников социологического исследования, проведенного в апреле информационным агентством Kyodo
. В то же время правительство неоднократно заверяло, что Олимпиада в этом году пройдет в указанные сроки, хотя и с большими ограничениями. В частности, на нее уже решено не допускать иностранных болельщиков. Вопрос о присутствии на трибунах некоторого количества жителей Японии будет решаться в текущем месяце.