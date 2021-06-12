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Чемпионат Европы по футболу 2020

Арина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в многоборье, Дина стала третьей

Чемпионат.comиещё 5
14 часов назад
22-летняя россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Варне (Болгария) и продлится до 13 июня.
Арина Аверина выиграла золото чемпионата Европы
Фото: InstagramInstagram
Аверина в сумме за четыре упражнения набрала 109,100 балла. Второе место — у представительницы Болгарии Боряны Калейн (107,625). Третьей стала сестра Арины, россиянка Дина Аверина (107,325).
Для Арины Авериной это восьмое золото чемпионата Европы. Также она является трёхкратной чемпионкой России, четырёхкратной чемпионкой мира.
Отметим, что финалы в отдельных видах на чемпионате Европы пройдут 13 июня. На турнире будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), однако российские гимнастки этот отбор уже прошли.
Летние виды спорта,Дина Аверина,
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