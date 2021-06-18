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Правительство Японии задумало провести Олимпийские игры без зрителей

Lenta.ruиещё 1
11 часов назад
Эксперты рабочей группы правительства Японии по выработке мер против распространения коронавируса назвали «предпочтительным» проведение Олимпийских игр в Токио без зрителей. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Власти Японии призвали провести ОИ без зрителей
Фото: ReutersReuters
«Проведение соревнований без зрителей приведет к наименьшему риску распространения коронавируса на спортивных объектах, поэтому оно является предпочтительным», — приводит агентство текст заявления экспертов.
Глава Оргкомитета Олимпиады Токио-2020 Сэйко Хасимото сообщила, что пакет предложений они получили утром 18 июня. Его рассмотрят на заседании организаторов игр. При этом сообщается, что правительство может пойти против ограничений и допустить на трибуны до десяти тысяч зрителей.
17 июня премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что правила проведения спортивных мероприятий в условиях пандемии в Японии будут распространяться и на Олимпийские игры в Токио. Местные зрители смогут посещать соревнования при условии выполнения определенных требований.
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