Россиянка Рясова завоевала серебро на ЧЕ по триатлону

На чемпионате Европы по триатлону в спринте серебряную медаль завоевала россиянка Валентина Рясова. Соревнования проходят в австрийском Кицбюэле.

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Первой стала немка Лаура Линдеманн с общим временем 35 минут 21 секунда. От нее Рясова отстала на 5 секунд. Замкнула тройку победителей француженка Леони Перио.

13-е место заняла еще одна россиянка Юлия Голофеева, а также Диана Исакова стала 25-й.