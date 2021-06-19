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Чемпионат Европы по футболу 2020

Россиянка завоевала серебро на ЧЕ по триатлону

Москва24иещё 1
16 часов назад
На чемпионате Европы по триатлону в спринте серебряную медаль завоевала россиянка Валентина Рясова. Соревнования проходят в австрийском Кицбюэле.
Россиянка Рясова завоевала серебро на ЧЕ по триатлону
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Первой стала немка Лаура Линдеманн с общим временем 35 минут 21 секунда. От нее Рясова отстала на 5 секунд. Замкнула тройку победителей француженка Леони Перио.
13-е место заняла еще одна россиянка Юлия Голофеева, а также Диана Исакова стала 25-й.
Ранее российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Италии. Она опередила своих соперниц, прыгнув на 4,76 метра.
Летние виды спорта,Анжелика Сидорова,
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