Сборная Новой Зеландии включила трансгендера в состав на Олимпиаду

"Пять спортсменов были отобраны в сборную Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. В команду вошли три женщины - Лорел Хаббард, Кана Эндрюс-Нау и Меган Сигнал, а также двое мужчин - Дэвид Лити и Кэмерон Мактаггарт. Все атлеты - дебютанты Олимпийских игр", - указано в сообщении НОК.

В январе 2016 года медицинский комитет МОК рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операции по смене пола. Прежние рекомендации, утвержденные в 2003 году, гласили, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к соревнованиям. Сейчас хирургическое вмешательство не является обязательным. Спортсмены, сменившие мужской пол на женский, минимум за год до соревнований должны доказать, что их уровень тестостерона соответствует установленным показателям.