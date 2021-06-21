На Играх в Токио выступит трансгендер

На Олимпийских играх в Токио впервые выступит трансгендер.

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Как сообщает BBC, 43-летнюю тяжелоатлетку Лорел Хаббард, которая еще несколько лет назад была мужчиной, включили в сборную Новой Зеландии после изменения квалификационных требований.

В 2015 году Международный олимпийский комитет (МОК) изменил правила, разрешив трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях для женщин, если их уровень тестостерона ниже определенного порога.

Критики считают такое решение неоднозначным. По их мнению, у Хаббард есть несправедливое преимущество перед спортсменками, которые родились женщинами. Другие же выступают за большую инклюзию в спорте в целом, и на Олимпийских играх в частности.

«Я благодарна за доброту и поддержку, которые оказали мне столь многие новозеландцы», - говорится в заявлении Хаббард, опубликованном на сайте Олимпийского комитета Новой Зеландии.