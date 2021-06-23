Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Олимпиада в Токио будет безалкогольной

Газета.Ru
37 минут назад
Организаторы Олимпиады-2020 в Токио запретили употребление алкоголя в местах проведения соревнований. Такое решение оргкомитет принял для борьбы с распространением коронавируса, сообщает телеканал "360".
Олимпиада в Токио будет безалкогольной
Фото: ТАССТАСС
Зрители не смогут купить спиртное на спортивных объектах или принести его с собой.
Помимо этого, у всех владельцев билетов будут измерять температуру. Тех, у кого она будет 37,5 градуса и выше, на соревнования не пустят.
Ранее организаторы игр собирались разрешить продажу и распитие спиртного с ограничениями. Но это вызвало волну критики. В Twitter запустили целую кампанию с хештегом "отмените Олимпийские игры". Под давлением оргкомитет отказался от первоначального плана.
При этом власти Японии не исключают, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей, если в столице снова введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом заявлял премьер-министр Есихидэ Суга.
В настоящее время усиленные меры против распространения вируса действуют в семи префектурах Японии, включая Токио. По словам премьера, приоритет по мере развития ситуации будет отдаваться безопасности.
Церемония открытия Олимпийских игр должна пройти 23 июля. Состязания продляться до 8 августа.
Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители