Олимпиада в Токио будет безалкогольной

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио запретили употребление алкоголя в местах проведения соревнований. Такое решение оргкомитет принял для борьбы с распространением коронавируса, сообщает телеканал "360".

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Зрители не смогут купить спиртное на спортивных объектах или принести его с собой.

Помимо этого, у всех владельцев билетов будут измерять температуру. Тех, у кого она будет 37,5 градуса и выше, на соревнования не пустят.

Ранее организаторы игр собирались разрешить продажу и распитие спиртного с ограничениями. Но это вызвало волну критики. В Twitter запустили целую кампанию с хештегом "отмените Олимпийские игры". Под давлением оргкомитет отказался от первоначального плана.

При этом власти Японии не исключают, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей, если в столице снова введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом заявлял премьер-министр Есихидэ Суга.

В настоящее время усиленные меры против распространения вируса действуют в семи префектурах Японии, включая Токио. По словам премьера, приоритет по мере развития ситуации будет отдаваться безопасности.