20 штангистов из России обвинили в нарушении антидопинговых правил

Данные LIMS с 2012 по 2015 год были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласно дорожной карте по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В апреле 2020 года международная организация объявила о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных. Результаты проверки были переданы в международные спортивные федерации.
Ранее помощник президента России Игорь Левитин заявил, что ситуация в международном спорте является политическим беспределом.