20 штангистов из России обвинили в нарушении антидопинговых правил

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило 20 российских тяжелоатлетов в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

Отчет о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) был составлен по итогам перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).