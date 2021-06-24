Губерниев поиронизировал над декольте соведущей

Телеведущий Дмитрий Губерниев сыронизировал над глубоким декольте коллеги Ольги Петриковой в эфире «Матч ТВ». Видео с эпизодом разместили в Instagram канала.

Фото: ТАСС ТАСС

Журналист выразил восхищение красотой своей напарницы и, глядя на ее грудь, сказал: «Мне сверху видно все, ты так и знай». Губерниев также пояснил, что в его словах отсутствует харассмент — исключительно комплименты. Петрикова дала оценку реплике ведущего и отметила, что рада, что доставила коллеге положительные эмоции.

А 22 июня Дмитрий Губерниев вступил в перебранку в соцсетях с экс-футболистом сборной России Романом Павлюченко . Игрок порекомендовал журналисту не выражать свое мнение на тему футбола. В ответ на это Губерниев заявил, что спортсмен является «символом тупизны, хамства и бескультурья».

Известно, что сначала футболист обратился к журналисту в сторис Instagram-аккаунта и призвал прекратить обсуждать футбол.

«Чувак, ты кто такой? Займись обсуждением лыжного спорта! Не трогай футбол, пожалуйста, я тебя прошу», — написал Павлюченко.

Губерниев дал ответ спортсмену в своем Telegram-канале. Журналист прореагировал на выпад игрока словами «на воре шапка горит». Помимо этого, комментатор охарактеризовал Павлюченко как хама и бескультурного человека.