Губерниев поиронизировал над декольте соведущей

Телеведущий Дмитрий Губерниев
сыронизировал над глубоким декольте коллеги Ольги Петриковой в эфире «Матч ТВ». Видео с эпизодом разместили в Instagram
канала.
Журналист выразил восхищение красотой своей напарницы и, глядя на ее грудь, сказал: «Мне сверху видно все, ты так и знай». Губерниев также пояснил, что в его словах отсутствует харассмент — исключительно комплименты. Петрикова дала оценку реплике ведущего и отметила, что рада, что доставила коллеге положительные эмоции.
А 22 июня Дмитрий Губерниев вступил в перебранку в соцсетях с экс-футболистом сборной России Романом Павлюченко
. Игрок порекомендовал журналисту не выражать свое мнение на тему футбола. В ответ на это Губерниев заявил, что спортсмен является «символом тупизны, хамства и бескультурья».
Известно, что сначала футболист обратился к журналисту в сторис Instagram-аккаунта и призвал прекратить обсуждать футбол.
«Чувак, ты кто такой? Займись обсуждением лыжного спорта! Не трогай футбол, пожалуйста, я тебя прошу», — написал Павлюченко.
Губерниев дал ответ спортсмену в своем Telegram-канале. Журналист прореагировал на выпад игрока словами «на воре шапка горит». Помимо этого, комментатор охарактеризовал Павлюченко как хама и бескультурного человека.
Напомним, в понедельник, 21 июня, российская сборная по футболу проиграла Дании со счетом 1:4 и в результате выбыла с чемпионата Европы. Ранее россияне уступили Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0).