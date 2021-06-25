На матче бейсбольной лиги Мексики между клубами «Тихуана» и «Агуаскальентес» (8:5) произошла массовая драка команда на команду.

Игрок «Тихуаны» в ответ кинул шлем, после чего началась драка сначала между ними, а потом и между всеми игроками обеих команд.