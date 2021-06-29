Назван состав сборной России по дзюдо на ОИ

Рейтинговая гонка за право попасть на Олимпиаду в Японию стартовала в конце мая 2018 года, за это время сборная России приняла участие в 59 квалификационных соревнованиях - чемпионатах мира и Европы, турнирах "Мастерс", "Большой шлем" и "Гран-при", завоевав 68 золотых, 88 серебряных и 127 бронзовых медалей. Олимпийские лицензии для сборной России были завоеваны во всех 14 весовых категориях - 20 у мужчин, 9 у женщин, Ксения Чибисова
(свыше 78 кг) не сможет выступить на Олимпиаде в связи с рождением ребенка. На олимпийском турнире, который пройдет на арене "Ниппон будокан" в Токио, от каждой страны в каждой весовой категории может быть заявлено не более одного спортсмена, еще двадцать приедут по приглашениям от трехсторонней комиссии (wild card).