Назван состав сборной России по дзюдо на ОИ

На Играх 2012 года в Лондоне российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро - две золотые медали. Турнир по дзюдо на Олимпиаде в Токио состоится с 24 по 31 июля. На Играх в Токио впервые будет представлен турнир смешанных команд, он пройдет в заключительный день соревнований по дзюдо - 31 июля. Участвовать в нем будут сборные, состоящие из мужчин в категориях до 73, 90 и свыше 90 кг, и женщин в категориях до 57, 70 и свыше 70 кг.