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Без флага, но с двумя знаменосцами: Россия утвердила состав на Олимпиаду

Газета.Ruиещё 4
5 часов назад
Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав сборной России на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио — на Игры поедут 335 российских спортсменов. Знаменосцами на церемонии открытия Игр станут олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.
Без флага: Россия утвердила состав на Олимпиаду
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 23 июля по 8 августа в Токио пройдут Летние Олимпийские Игры, которые должны были состояться год назад, но были перенесена в связи с пандемией коронавируса. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил список спортсменов, которые примут участие в Играх, знаменосцев национальной команды, а также объявил десятку легкоатлетов, которые поедут в Токио.
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Напомним, что российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) будут представлять на Олимпиаде команду ОКР, они не смогут выступать под флагом России, а в честь побед россиян не будет звучать национальный гимн.
"По сравнению с предыдущими Играми плюс 50 человек. В этом году команда расширилась, ждем выступления баскетболистов и закроем окно заявок. Впервые в истории олимпийского движения в России произошло утверждение олимпийской команды не спустя четыре года, а пять лет. Команда утверждена, спортсмены имеют официальный статус. Будем надеяться, что заключительный этап подготовки пройдет в спокойной обстановке с учетом мер, которые предпринимаются на спортивно-тренировочных базах Минспорта. Надеемся, избежим случаев заболеваний в команде. Надеюсь, наши спортсмены добьются самого главного, воплотят свою олимпийскую мечту", - рассказал журналистам по итогам заседания Исполкома ОКР глава организации Станислав Поздняков.
На прошлых Олимпийских играх российская делегация должна была насчитывать 387 спортсменов, но случился доклад Ричарда Макларена по допингу в российской легкой атлетике, и состав был сокращен до 285 участников.
Максимальное количество российских атлетов за последние Олимпиады было в 2008 год, тогда Россию на Играх в Пекине представляли 467 спортсменов.
Определился и список легкоатлетов, которые примут участие в Играх. 18 марта 2021 года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) частично вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях, но только тем из них, кто получит нейтральный статус. И не более десяти человек на один крупный турнир.
Сейчас нейтральный статус имеют 123 российских легкоатлета, а в олимпийский список вошли: Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).
Для определения легкоатлетов, которые поедут на Олимпиаду, была создана рабочая группа во главе с временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Ириной Приваловой.
Интересно, что Шубенков попал в олимпийский состав в буквально последний момент. Athletics Integrity Unit сняла с него все обвинения в допинге за неделю до окончания заявочного периода. Спортсмену удалось доказать, что микроскопическая доза запрещенного вещества попала в его организм от таблеток сына. У него было всего шесть дней, чтобы получить нейтральный статус и подать заявку на участие в Олимпийских играх в Токио. Успел.
Определены знаменосцы сборной России на Игры в Токио, в этот раз их будет двое. Волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.
"В этом году два человека - на Играх ведется политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами", - сказал Поздняков.
33-летний Михайлов олимпийский чемпион-2012 и бронзовый призер Игр 2008 года. 36-летняя Великая является олимпийской чемпионкой-2016 года, серебряным призером Олимпиад в Рио-де-Жанейро и Лондоне. Также спортсменка восемь раз брала золото на чемпионатах мира.
На прошлой Олимпиаде знаменосцем также был волейболист - Сергей Тетюхин. В 2012 году знамя несла теннисистка Мария Шарапова, в 2008 году баскетболист Андрей Кириленко.
"Это большая честь нести флаг своей страны. Тяжело было в детстве представить, что поедешь на Олимпиаду, а тут такая честь. Конечно, я очень рад, но помимо радости есть небольшие переживания. Это же большая ответственность. Все-таки представляю целую страну", - прокомментировал Михайлов решение ОКР.
"Кандидатуры замечательные. Это олимпийские чемпионы, достойные люди, символы спортивной России! Я поддерживаю такое решение. Стоило ли назначать знаменосцев, учитывая, что надо нести не флаг России? Конечно. Мы же на церемонию открытия пойдем. Нам выбирать не приходится. В конце концов, знаменосцы понесут флаг Олимпийского комитета. Это будет не просто белая тряпка. Это будет флаг с символикой России", — прокомментировал решение ОКР комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "Спорт-Экспрессу".
Также глава ОКР Поздняков рассказал, какие задачи стоят перед спортсменами на Играх и какого результата ждет ОКР в общем медальном зачете.
"Как вы знаете, Игры проводятся среди спортсменов, а не стран. Поэтому таблица является неофициальной. Тем не менее, от этого задача ниже не становится. На прошлых Играх команда заняла четвертое место. Сегодня мы ожидаем от наших олимпийцев повышения в табели о рангах, чтобы они попали в призеры неофициального зачета. Все у них для этого есть. Медального плана мы не строим.
Мы ведем статистический учет выступления наших спортсменов. К сожалению, данные несколько неполны, поскольку не все виды спорта провели все соревнования в минувшем сезоне, включая чемпионаты мира.
Наша база – 2018, 2019 и частично 2020 годы. Эта статистика говорит о том, что мы можем занять третье общекомандное место с порядка 50 медалями. Наши ожидания подтверждаются результатами статистических выкладок крупнейших информационных агентств", - сказал Поздняков.
На прошлых Олимпийских играх сборная России выиграла 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых медалей и заняла четвертое место в общем зачете, 30 июня олимпийцев Кремле примет президент России Владимир Путин.
Летние виды спорта,Российские спортсменки,Россия без Олимпиады,Валерий Пронкин,Эльвира Хасанова,Василий Мизинов,Мария Ласицкене,Ирина Привалова,Илья Иванюк,Илья Шкуренев,Анжелика Сидорова,Дарья Клишина,Ричард Макларен,Софья Великая,Станислав Поздняков,Максим Михайлов,Дмитрий Губерниев,Сергей Шубенков,Сергей Тетюхин,Андрей Кириленко,Мария Шарапова,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Минспорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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