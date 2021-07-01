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Чемпионат Европы по футболу 2020

Синхронисткам России запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках

ТАССиещё 12
56 минут назад
Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио с изображением медведя на купальниках. Об этом ТАСС сообщила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина.
Cинхронисткам запретили выступать на ОИ в купальниках с медведем
Фото: ТАССТАСС
Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).
"Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы - произвольная программа "Пауки", техническая программа "Калинка", - сказала Ромашина. - Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями - пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников - на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное - программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему".
"Что касается групповой программы - техническая программа "Кадриль", новая произвольная программа - все увидите в день старта", - добавила она.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград. В соревнованиях дуэтов Ромашина выступит со Светланой Колесниченко.
Летние виды спорта,Светлана Колесниченко,Всемирное антидопинговое агентство,
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