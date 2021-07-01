Cинхронисткам запретили выступать на ОИ в купальниках с медведем

Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио с изображением медведя на купальниках. Об этом ТАСС сообщила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина.

"Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы - произвольная программа "Пауки", техническая программа "Калинка", - сказала Ромашина. - Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями - пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников - на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное - программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему".