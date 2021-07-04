В Токио выявили коронавирус у спортсмена из Сербии

Японские специалисты выявили заражение коронавирусом у одного спортсмена из Сербии, который прибыл для участия в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo

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Инфицирование было подтверждено у члена сборной по гребле в ходе проверки в аэропорту Ханэда. Он направлен в больницу. Четверо его коллег по команде, которые сдали отрицательные тесты, временно изолированы в специальном учреждении рядом с аэропортом. Проходили ли они предварительную вакцинацию, на данный момент не известно.

Сборная Сербии по гребле должна была после прилета направиться в город Нанто (префектура Тояма). В том же месте в настоящее время находятся и российские гребцы, прибывшие в Японию в минувшую пятницу.

Ранее заражение коронавирусом было выявлено у двух спортсменов из Уганды.