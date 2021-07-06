Открытие Игр в Токио проведут без рядовых зрителей

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос находится на стадии финального согласования. В то же время церемонии открытия и закрытия Игр смогут посетить представители Международного олимпийского комитета (МОК) и члены иностранных делегаций. Предполагалось, что таких зрителей будет порядка 10 тыс., однако организаторы намереваются сократить и их число. Ожидается, что официально об этом будет объявлено по итогам пятистороннего заседания организаторов, которое запланировано на 8 июля.