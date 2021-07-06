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СМИ: церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без рядовых зрителей

ТАССиещё 9
7 часов назад
Организаторы предстоящих летних Олимпийских Игр в Токио намереваются отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Об этом во вторник сообщила общенациональная газета The Asahi.
Открытие Игр в Токио проведут без рядовых зрителей
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что в настоящее время этот вопрос находится на стадии финального согласования. В то же время церемонии открытия и закрытия Игр смогут посетить представители Международного олимпийского комитета (МОК) и члены иностранных делегаций. Предполагалось, что таких зрителей будет порядка 10 тыс., однако организаторы намереваются сократить и их число. Ожидается, что официально об этом будет объявлено по итогам пятистороннего заседания организаторов, которое запланировано на 8 июля.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.
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