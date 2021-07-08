Японских зрителей не пустят на Игры в Токио

Японский министр Тамаё Марукава , ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, подтвердила, что олимпийские соревнования пройдут на территории японской столицы без местных зрителей. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

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По информации агентства, вопрос допуска зрителей на соревнования в других префектурах в настоящий момент согласовывается организаторами Игр с представителями местных властей.

Ранее Kyodo проинформировало со ссылкой на источники, что местным зрителям будет запрещен доступ на мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. При этом зрители будут допущены на соревнования в центральной префектуре Сидзуока, восточной Ибараки, а также северо-восточных Фукусима и Мияги.

8 июля правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции в Токио с 12 июля по 22 августа. На аналогичный период было продлено действие усиленных мер против распространения инфекции в Канагаве, Сайтаме и Тибе. Этот режим и меры предполагают, в частности, ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия.