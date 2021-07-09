Церемония прибытия олимпийского огня началась в Токио

Торжественная церемония прибытия олимпийского огня началась в парке Комадзава в Токио, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Фото: Reuters Reuters

К началу церемонии перед стадионом собрался митинг протеста против проведения Олимпиады. Их лозунги - "Прекратить Олимпиаду!", "Мы против Олимпиады!" - слышны и на стадионе, где шла церемония.

Видео дня

Губернатор Токио Юрико Коике открыла церемонию и приняла доклад о прибытии олимпийского огня в столицу. Огонь зажгли в 2020 году в Греции и доставили в Японию. Из-за переноса Игр на 2021 год эстафета началась 25 марта этого года в префектуре Фукусима. За это время огонь пронесли по 46 из 47 префектур Японии.

"В марте прошлого года этот огонь был доставлен из Греции в Японию. Но Олимпиаду перенесли, и мы бережно хранили его год. И вот наконец 25 марта в префектуре Фукусима начался старт эстафеты. Олимпийский огонь прошел по 46 префектурам и сегодня прибыл в Токио. Несмотря на все трудности, благодаря усилиям нашего народа по всей стране как символ надежды он прибыл сюда", - сказала в приветственном слове губернатор.

Ей пришлось повысить голос, чтобы заглушить раздающиеся крики протестующих.

На церемонии объявляется начало эстафеты по столичной префектуре. Первым городом, где пройдет эстафета, станет Матида. К 23 июля огонь вернется в центр Токио на открытие Олимпиады.

Церемония началась через несколько часов после того, как правительство Японии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио в связи с ростом числа заражений коронавирусом, поэтому она проходит в условиях жесткого соблюдения санитарных мер. Так, журналисты должны были в течение недели до нее делать отметки о состоянии здоровья в специально разосланном организаторами формуляре. Без заполненного документа на церемонию никого не допускают.

Было принято решение отказаться от публичного проведения мероприятия, поэтому круг присутствующих ограничен аккредитованными журналистами и непосредственно участниками.

За две недели до Олимпиады правительство Японии объявило режим чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля до 22 августа. В Токио последние две с половиной недели наблюдается устойчивый рост числа заболеваний ковидом. В среду зафиксировали 920 случаев, что стало самым высоким показателем с 13 мая.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категорий (339). Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих сократят до 41 тысячи.