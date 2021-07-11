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Режим ЧС введут в Токио на время Олимпиады

Газета.Ru
2 часа назад
Японские власти введут в Токио режим ЧС из-за коронавируса на время Олимпиады c 12 июля. Его отменят 22 августа, сообщает телеканал «360».
Режим ЧС введут в Токио на время Олимпиады
Фото: ReutersReuters
Об этом заявил министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура.
Также режим ЧС будет действовать в эти дни на Окинаве в Осаке, Сайтаме, Тибе и Канагаве. По данным телеканала, в это время ограничат продажу спиртного в барах и ресторанах и закроют караоке. Планируется, что руководство страны призовет японцев отказаться от поездок между регионами во время летних отпусков и каникул. Окончательное решение по этому вопросу примут 8 июля.
В четверг на заседании Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета, властей Токио, правительства Японии и оргкомитета Олимпиады в Токио пересмотрят ограничения по числу зрителей на соревнованиях. Сейчас действует разрешение на заполнение 50% мест на трибунах.
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