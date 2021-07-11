Режим ЧС введут в Токио на время Олимпиады

Также режим ЧС будет действовать в эти дни на Окинаве в Осаке, Сайтаме, Тибе и Канагаве. По данным телеканала, в это время ограничат продажу спиртного в барах и ресторанах и закроют караоке. Планируется, что руководство страны призовет японцев отказаться от поездок между регионами во время летних отпусков и каникул. Окончательное решение по этому вопросу примут 8 июля.