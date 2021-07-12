В Токио ввели режим ЧС перед Олимпиадой

Олимпиада с 23 июля по 8 августа станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих лиц сократят до 41 тысячи. Будет задействовано 190 тысяч человек персонала.

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Весной было принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Власти надеялись провести Игры при ограниченном числе местных зрителей, однако на фоне роста заболеваемости и введения из-за этого четвертого по счету режима ЧС в Токио этим планам не суждено было сбыться.

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Штамм «дельта» составляет сейчас 34% от всех заражений в японской столице, к концу июля ожидается 75%, а в августе, как считают ученые, он почти полностью заменит британский штамм.

Лишь 26 соревнований летних Олимпийских игр в Токио пройдут со зрителями , а при пустых трибунах — 724. Россияне вынуждены будут выступать в этом сезоне без поддержки болельщиков на стадионах. Впрочем, на результат это не повлияет, говорит обозреватель «Спорт-экспресса» Наталья Марьянчик

Наталья Марьянчик, обозреватель «Спорт-экспресса»:

«Специалисты приходят к такому мнению, что никак не повлияет. Для спортсмена Олимпиада — это уникальный шанс всей жизни. У всех у них по любому будет запредельный настрой. Со зрителями или нет — это не настолько важно. Большинство спортсменов, когда выходят на дистанцию или на поединок, видят только соперника, только дорожку, только непосредственно тот объем задач, который им необходимо выполнить. Они не отвлекаются, и, конечно же, никто не видит маму, даже если она есть на трибуне и машет тебе, или сколько флагов твоих висит».

Кстати, российские спортсмены в этом олимпийском сезоне оказались в более выигрышных условиях, поскольку, в отличие от зарубежных коллег, в последний год им разрешали полноценно тренироваться и выступать на турнирах.

Если на стоимости телетрансляций решение властей Японии никак не отразится — права на них продаются на несколько лет вперед, — то вот отказ пускать на трибуны болельщиков сильно ударит по сопутствующему бизнесу: торговле на стадионах, гостиницам, развлечениям и производителям сувениров. Всему тому, что компенсировало бы организаторам расходы на строительство олимпийских объектов. Пока эти убытки трудно оценить. Хотя есть уверенность, что японские болельщики станут активно раскупать сувенирную продукцию, считает завкафедрой спортивного менеджмента университета «Синергия» Владимир Леднев.

Владимир Леднев, заведующий кафедрой спортивного менеджмента университета «Синергия»:

«Это тот самый случай, когда, видимо, никогда таких Игр в истории больше не будет. Перенесенные, без зрителей, доходы просядут, но все-таки реально сувенирная продукция будет продаваться. Кстати, не исключено, что она потом будет продаваться, и после окончания Олимпийских игр, потому что как бы уникальный случай. Вы знаете, если мы берем историю Олимпийских игр, когда они не проводились, — только по причине мировой войны. Цена медали будет даже более серьезная. Получилось как получилось, но мне кажется, праздник будет очень хороший».