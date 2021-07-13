Украинский гимнаст пойман на допинге накануне Игр

Самый главный вопрос — как запрещённый препарат попал в мой организм? Почему это случилось в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции? Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки. Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит всё по своим местам», — написал Верняев в своём «фейсбуке».