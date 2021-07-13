Глава МОК перепутал японцев с китайцами

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах перепутал японцев с китайцами, сообщает РИА "Новости".

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"Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех – для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан", — сказал он на встрече с главой организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%.