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Чемпионат Европы по футболу 2020

Глава МОК оговорился, назвав японцев китайцами

Газета.Ruиещё 9
1 час назад
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах перепутал японцев с китайцами, сообщает РИА "Новости".
Глава МОК перепутал японцев с китайцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех – для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан", — сказал он на встрече с главой организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.
Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.
В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%.
При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены. Ранее сообщалось, что жительница Японии во время эстафеты олимпийского огня выразила протест против проведения Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Летние виды спорта,Томас Бах,РИА Новости,
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