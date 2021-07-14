Отстранены перед Олимпиадой: Российских пловцов уличили в допинге

В апреле прошлого года в WADA объявили об окончании расследования в отношении 298 спортсменов из России за допинг за период с 2012 по 2015 годы. Собранные данные направили международным спортивным федерациям. На основании LIMS начали 298 допинговых дел, под подозрением оказались россияне, которые представляли 27 видов спорта.

Андрусенко 30 лет, она - серебряный (2017) и бронзовый (2013) призер чемпионатов мира. Помимо этого, на счету спортсменки из РФ два «золота» Универсиады в Казани (2013). 25-летний Кудашев - обладатель серебряной и бронзовой наград чемпионата мира 2013 года, а также чемпион Универсиады (2019). Оба спортсмена оказались в составе российской сборной для участия в Олимпийских играх в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа.