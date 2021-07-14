Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Отстранены перед Олимпиадой: Российских пловцов уличили в допинге

Анна Безрукова
1 час назад
Международная федерация плавания (FINA) решила временно отстранить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.
Отстранены перед Олимпиадой: Российских пловцов уличили в допинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Указывается, что россияне были временно отстранены на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые были получены от московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
"Мы благодарим WADA за старания в обеспечении чистой конкуренции на Олимпийских играх, - заявил глава FINA Хусейн Аль-Мусаллам. - Мы оперативно и тщательно следим за обработкой сведений, предоставленных по итогам работы WADA. FINA полностью выступает за защиту чистых спортсменов и продвижение чистых соревнований на Олимпиаде".
В апреле прошлого года в WADA объявили об окончании расследования в отношении 298 спортсменов из России за допинг за период с 2012 по 2015 годы. Собранные данные направили международным спортивным федерациям. На основании LIMS начали 298 допинговых дел, под подозрением оказались россияне, которые представляли 27 видов спорта.
Андрусенко 30 лет, она - серебряный (2017) и бронзовый (2013) призер чемпионатов мира. Помимо этого, на счету спортсменки из РФ два «золота» Универсиады в Казани (2013). 25-летний Кудашев - обладатель серебряной и бронзовой наград чемпионата мира 2013 года, а также чемпион Универсиады (2019). Оба спортсмена оказались в составе российской сборной для участия в Олимпийских играх в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа.
Летние виды спорта,Александр Кудашев,Вероника Андрусенко,Всемирное антидопинговое агентство,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители