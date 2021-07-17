В Олимпийской деревне выявили первый случай COVID

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали на территории Олимпийской деревни в Токио. Об этом сообщает NHK со ссылкой на олимпийский оргкомитет. На данный момент гражданство, пол и возраст заболевшего не сообщается.

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Кроме того, по информации источника, около 15 новых случаев заражения были выявлены среди людей, которые связаны с организацией Игр. Организаторы не сообщают имена заразившихся, уважая их право на конфиденциальность.

Олимпиада в Токио должна была состоятся ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет.