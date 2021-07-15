Погачар победил на 18-м этапе «Тур де Франс»

Погачар преодолел дистанцию 129,7 км за 3 часа 33 минуты 45 секунд. Второе место занял датчанин Йонас Вингегор. Он представляет команду Jumbo-Visma. Тройку лучших замкнул представитель Эквадора Ричард Карапас из команды Ineos Grenadiers. Датчанин и эквадорец пришли к финишу на 2 секунды позже, чем победитель.