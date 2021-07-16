Комарова поддержала отстраненных от ОИ пловцов

"Для нас всех, это настоящий шок. Я надеюсь, что вся эта ситуация образумится. Они боролись, сражались и оказались в России сильнейшими в своих дистанциях. Конечно, мы все переживаем за такие ситуации, и нужно думать о том, что спортсмены чувствуют в таких моментах. На мой взгляд, это невыносимая боль внутри. В этой ситуации, я сто процентов поддержу Владимира Валерьевича Сальникова, который сказал, что нужно поддержать и отстаивать наших спортсменов", - цитирует Комарову Матч ТВ.
"Мы помним ситуацию с Юлией Ефимовой, когда ее до последнего мурыжили, когда непонятно было, поплывет ли она, или нет. Я тогда ей также советовала, чтобы она от всего абстрагировалась. Сейчас так же нужно поступать — тренироваться и не отвлекаться. Сейчас на кону их карьера и их жизнь, поэтому нельзя на это обращать внимание. Я желаю только всяческих успехов и поддерживаю всех наших ребят", — сказала Комарова.