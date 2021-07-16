Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

20-летний спортсмен из Уганды прибыл в Японию на Олимпиаду и пропал

Чемпионат.com
46 минут назад
Спортсмен из Уганды, который в составе национальной команды прибыл на Олимпиаду в Токио, пропал без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на сообщение местных властей.
20-летний спортсмен пропал перед Олимпиадой
Фото: InstagramInstagram
В последнее время 20-летний спортсмен тренировался в префектуре Осака. Команда Уганды одной из первых прибыла в Японию, где с 23 июля по 8 августа пройдёт летняя Олимпиада. Игры примет Токио, столица страны.
Ранее сообщалось, что в окончательный состав олимпийской команды России для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин). Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).
Летние виды спорта,Софья Великая,Максим Михайлов,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители