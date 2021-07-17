В МОК объяснили участие трансгендера в Олимпиаде

Бах заявил, что квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, поменять их по ходу соревнований нельзя. Он отметил, что вопрос участия Хаббард обсуждался с медицинскими и социальными экспертами, а также с международными федерациями.
«Этот вопрос не может иметь единого решения. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека», — подытожил глава МОК.
Участие Хаббард стало возможным после того, как МОК разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек, при условии что уровень тестостерона у них будет ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев. Хаббард будет соревноваться в женской категории до 87 килограммов.
Спортсменка сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она также занималась тяжелой атлетикой. На женских соревнованиях на Тихоокеанских играх 2019 года в Самоа штангистка завоевала два золота. В 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме.