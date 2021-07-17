"Темы допинга в российском плавании не существует"

«Суд должен состояться в ближайшее время, результаты будут объявлены. Спортсмены находятся в заявке, мы не суетимся. Дело в том, что в плавании вообще допинг не практикуется, и мы уверены, что все будет хорошо. Они отстранены, но с их стороны нарушений не было», — сказал Авдиенко «Газете.Ru».
«Будьте спокойны. Речь идет о делах 2014 года. Я знаю, что руководство федерации в лице Владимира Сальникова сделало все, чтобы исход был положительным. Скорее всего, в понедельник-вторник уже все будет ясно. Команда спокойна, ребята — тоже. Все знают, что нам скрывать нечего. Расшатывать ситуацию сейчас не нужно. И так очень смешно, что об этом сообщили буквально перед стартом Олимпиады.
Другой информации пока нет, мы все ждем. Официально мы все сделали, защитили спортсменов, ничего не упустили. Решение было принято быстрое. Мы даже не разговаривали с ребятами на эту тему, у нас ее просто не существует», — заключил Виктор Авдиенко.