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Чемпионат Европы по футболу 2020

На Олимпиаду в Токио приедет рекордное количество ЛГБТ-спортсменов

Чемпионат.comиещё 1
52 минуты назад
На Олимпийских играх в Токио (Япония) выступят 142 открытых ЛГБТ-спортсмена, это число превышает число ЛГБТ-олимпийцев, участвовавших во всех летних Олимпийских играх вместе взятых. Об этом сообщает Out Sports.
На Игры в Токио приедет рекордное число ЛГБТ-спортсменов
Фото: ReutersReuters
Также на Олимпиаду в Токио приехало в два раза больше ЛГБТ-спортсменов, чем на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро (56 человек). В Олимпийских играх 2012 года в Лондоне участвовало 23 представителя ЛГБТ.
Исходя из данных, ЛГБТ-олимпийцы представят 25 разных стран. По этому показателю лидирует сборная США, они привезёт на Игры 34 представителя ЛГБТ. За ней следуют команды Канады (16), Великобритании (15) и Нидерландов (13). При этом женщин в 8 раз больше, чем мужчин.
Отметим, что в собранную статистику вошла первая спортсменка-трансгендер в истории ОИ – тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии.
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