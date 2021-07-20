Первый канал объявил, как покажет Олимпиаду в Токио

На неделе с 26 июля Первый канал покажет соревнования с участием российских спортсменов в соревнованиях по спортивной гимнастике (мужчины, многоборье), прыжкам на батуте (мужчины), фехтованию (женщины — индивидуальная сабля и командная рапира, мужчины — индивидуальная рапира), боксу, дзюдо, стрельбе, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, а также матчи с участием сборной России
в командных видах спорта (мужской волейбол, женский волейбол, водное поло, регби и гандбол, пляжный волейбол и баскетбол 3х3).