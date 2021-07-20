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Чемпионат Европы по футболу 2020

Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в $15,4 млрд

ТАССиещё 8
1 час назад
Общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили $15,4 млрд. Об этом на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.
Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в $15,4 млрд
Фото: EPAEPA
Проведение Олимпийских игр было отложено на год в связи с пандемией коронавируса, они пройдут с 23 июля по 8 августа.
"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", - сказал он.
Генсек оргкомитета отметил, что бюджет Игр после переноса был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено $900 млн.
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