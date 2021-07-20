Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в $15,4 млрд

Общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили $15,4 млрд. Об этом на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

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Проведение Олимпийских игр было отложено на год в связи с пандемией коронавируса, они пройдут с 23 июля по 8 августа.

"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", - сказал он.