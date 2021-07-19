«Нет горячей воды»: фехтовальщики рассказали об условиях в Олимпийской деревне Токио

В номерах российских фехтовальщиков в Олимпийской деревне на Играх в Токио отсутствует горячая вода. А для того, чтобы принять душ, главному тренеру команды Ильгару Мамедову пришлось взять в руки отвертку. Об этом сообщает ТАСС

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"Горячей воды нет, провода идут через все комнаты, одна розетка - и та находится на противоположной стене, - рассказал Мамедов информагентству. - По поводу кроватей уже все спрашивают. Сегодня пришлось примерить на себя роль сантехника - из лейки в душе вода не текла, пришлось откручивать при помощи отвертки, доставать и прочищать фильтр".

На вопрос корреспондента, как у главного тренера российской сборной оказалась отвертка в столице Японии, Мамедов отметил, что у них "есть все".

"Санузел, как в самолете, аналогичных габаритов. Бедные наши спортсмены - им на игры нужно будет ехать, а они будут очередь занимать, - пояснил Мамедов. - Япония всегда славилась своим высоким развитием, в особенности в технологическом плане. Минимум два санузла должны присутствовать".

Также Мамедов добавил, что когда сборная летела в Токио, то понимала, что многое будет раздражать.

«У нас обязаны быть железобетонные нервы, это данность, от нее никуда не уйти", - добавил главный тренер.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.