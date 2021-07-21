Всадника из Австралии поймали на допинге

Австралийский всадник Джейми Кермонд не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, в его допинг-пробе обнаружили кокаин, спортсмен временно отстранен от любых соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта Австралии.