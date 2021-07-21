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Австралийского всадника отстранили от Олимпиады после обнаружения кокаина в допинг-пробе

ТАССиещё 1
1 час назад
Австралийский всадник Джейми Кермонд не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, в его допинг-пробе обнаружили кокаин, спортсмен временно отстранен от любых соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта Австралии.
Всадника из Австралии поймали на допинге
Фото: ReutersReuters
Тестирование было проведено 26 июня. Кермонд имеет право запросить вскрытие пробы Б.
Кермонду 36 лет, он специализируется в конкуре, спортсмен должен был впервые принять участие в Олимпиаде. Кермонд выступал на чемпионатах мира по конному спорту, дважды становился чемпионом Австралии.
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